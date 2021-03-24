В Ростовской области уничтожат более 19 тонн заражённых томатов из Армении
- Reuters
Об этом пишет rostovgazeta.ru.
Проверки прошли более 19 т свежих томатов из Армении. Вся продукция оказалась заражена томатной молью.
«Факт заражения подтвердила лабораторная экспертиза. В результате перемещать продукцию запретили», — говорится в сообщении ведомства.
Томатная моль является опаснейшим карантинным насекомым.
Ранее сообщалось, что Россельхознадзор запретил с 25 января 2021 года поставки груш из одного из регионов Боснии и Герцеговины из-за выявленных в них вирусов.