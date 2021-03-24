В Ростовской области уничтожат более 19 тонн заражённых томатов из Армении

В Ростовской области приняли решение уничтожить крупную партию томатов, которые оказались заражены, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Об этом пишет rostovgazeta.ru.

Проверки прошли более 19 т свежих томатов из Армении. Вся продукция оказалась заражена томатной молью.

«Факт заражения подтвердила лабораторная экспертиза. В результате перемещать продукцию запретили», — говорится в сообщении ведомства.

Томатная моль является опаснейшим карантинным насекомым.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор запретил с 25 января 2021 года поставки груш из одного из регионов Боснии и Герцеговины из-за выявленных в них вирусов.