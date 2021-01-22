В России запретили поставку груш из одного из регионов Боснии и Герцеговины

Россельхознадзор запретил с 25 января 2021 года поставки груш из одного из регионов Боснии и Герцеговины из-за выявленных в них вирусов.

«Россельхознадзор с 25 января 2021 года вводит запрет на ввоз в Россию груш, произведённых в энтитете Республика Сербская Боснии и Герцеговины», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что 21 декабря 2020 года в ходе переговоров российское ведомство уведомило боснийскую сторону о систематическом выявлении груш, заражённых бурой монилиозной гнилью.

Партии груш, отгруженные из региона Республика Сербская Боснии и Герцеговины до 25 января 2021 года, будут ввезены только после лабораторной экспертизы на весь комплекс карантинных объектов.

23 декабря 2020 года Россельхознадзор отменяет временные ограничения на ввоз в Россию томатов с 12 азербайджанских предприятий.