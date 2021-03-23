Врач оценил ситуацию с заболеваемостью туберкулёзом

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Педиатр, советник директора НМИЦ здоровья детей доктор медицинских наук, профессор Владимир Таточенко оценил ситуацию с заболеваемостью туберкулёзом.
Врач оценил ситуацию с заболеваемостью туберкулёзом
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«Известно, что корь и некоторые другие острые инфекции могут способствовать заболеванию туберкулёзом. Точно так же бывает при ВИЧ и других хронических заболеваниях, сопровождающихся угнетением иммунной системы. Это хорошо установленный медицинский факт», — цитирует эксперта сайт «Аргументы и факты».

По словам Таточенко, ему неизвестно, что COVID-19 может способствовать заболеванию туберкулёзом.

С другой стороны, отметил эксперт, ограничительные меры, принятые во время пандемии, снижают риск заболеть не только коронавирусом, но и практически любой инфекцией, передаваемой воздушно-капельным и контактным путём.

«В этом сезоне мы видели очень низкую заболеваемость гриппом, думаю, это связано не только с вакцинацией, но и с этими мерами тоже. Поэтому возможно, что число заразившихся туберкулёзом тоже будет меньше», — заключил он.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.

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