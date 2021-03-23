Врач дал рекомендации по восстановлению после COVID-19
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Как отмечается, медики в разных странах заметили, что у многих пациентов с тяжёлой формой COVID-19 развивается глубокое воспаление сосудов, нарушается свёртываемость крови.
Таким пациентам могут назначить лекарства, предупреждающие тромбообразование, рассказал он в беседе с радиостанцией Sputnik.
«Если назначили, то придётся соблюдать кое-какие правила, беречь свои сосуды от травм и повышенного артериального давления. То есть придётся правильно принимать лекарства от давления и желательно не заниматься контактными видами спорта. Иначе может повредиться какой-нибудь кровеносный сосуд», — сказал врач-терапевт.
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