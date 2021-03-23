Врач дал рекомендации по восстановлению после COVID-19

Врач-терапевт Сергей Сапего рассказал, каких правил нужно придерживаться, чтобы помочь сосудам восстановиться после COVID-19.

Как отмечается, медики в разных странах заметили, что у многих пациентов с тяжёлой формой COVID-19 развивается глубокое воспаление сосудов, нарушается свёртываемость крови.

Таким пациентам могут назначить лекарства, предупреждающие тромбообразование, рассказал он в беседе с радиостанцией Sputnik.

«Если назначили, то придётся соблюдать кое-какие правила, беречь свои сосуды от травм и повышенного артериального давления. То есть придётся правильно принимать лекарства от давления и желательно не заниматься контактными видами спорта. Иначе может повредиться какой-нибудь кровеносный сосуд», — сказал врач-терапевт.

Некоторые люди, перенёсшие коронавирусную инфекцию, со временем станут чувствовать себя лучше, чем до болезни, поскольку до пандемии многие не задумывались о своём здоровье, а после того, как ощутили её на себе, могли пересмотреть образ жизни, полагает Сергей Сапего.

Ранее директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян в беседе с газетой «Известия» рассказал о снижении иммунитета у переболевших коронавирусом.