Невролог оценила возможные последствия сотрясения мозга

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Врач-невролог АО «Медицина» Галина Чудинская оценила возможные последствия сотрясения мозга.
Невролог оценила возможные последствия сотрясения мозга
  • Pixabay

В беседе с Nation News она напомнила, что, несмотря на природную защиту, при переломах черепа мозг не защищён от проникновения осколков костей.

«К сожалению, свыше 51% таких травм встречается у людей пожилого возраста, которым труднее контролировать равновесие, у многих уже есть проблемы с координацией, и любой внешний фактор, даже камешек на дороге, может привести к падению и удару головой», — сказала Чудинская.

По её словам, черепно-мозговая травма может на время лишить человека памяти, спутать его сознание, вызвать некую заторможенность при анализе информации. Также есть вероятность, что нарушится зрение.

Чудинская добавила, что сотрясение головного мозга — один из самых распространённых и наименее опасных типов черепно-мозговой травмы.

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