Автоэксперт дал советы по безопасному вождению во время гололёда
- РИА Новости
В беседе с изданием «ПолитЭксперт» он рекомендовал провести небольшой тест перед выездом на проезжую часть.
«Для этого нужно медленно надавить на педаль газа до характерного звука колёс, который означает, что сцепление с дорогой появилось. После этого необходимо медленно отпустить педаль газа, пока колёса не остановятся без использования тормозов», — сказал Рязанов.
Он также советует проверить эффективность торможения — как можно сильнее нажать на педаль тормоза до включения антиблокировочной системы. Тогда водителю будет проще понять, какую дистанцию между машинами нужно соблюдать.
Кроме того, эксперт считает необходимым готовить автомобиль к холодам заранее.
«Безответственное отношение доли автомобилистов к своевременной смене летней резины на зимнюю уже стало поводом для появления новых штрафов за это. Кроме того, на рынке существует специальная продукция для подготовки машины к зимним условиям», — пояснил он.
Ранее автоэксперт Павел Малыванов в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору машины.