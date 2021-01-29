Автоэксперт дал советы по безопасному вождению во время гололёда

Технический директор Fresh Auto Максим Рязанов дал советы по безопасному вождению во время гололёда.

В беседе с изданием «ПолитЭксперт» он рекомендовал провести небольшой тест перед выездом на проезжую часть.

«Для этого нужно медленно надавить на педаль газа до характерного звука колёс, который означает, что сцепление с дорогой появилось. После этого необходимо медленно отпустить педаль газа, пока колёса не остановятся без использования тормозов», — сказал Рязанов.

Он также советует проверить эффективность торможения — как можно сильнее нажать на педаль тормоза до включения антиблокировочной системы. Тогда водителю будет проще понять, какую дистанцию между машинами нужно соблюдать.

Кроме того, эксперт считает необходимым готовить автомобиль к холодам заранее.

«Безответственное отношение доли автомобилистов к своевременной смене летней резины на зимнюю уже стало поводом для появления новых штрафов за это. Кроме того, на рынке существует специальная продукция для подготовки машины к зимним условиям», — пояснил он.

Ранее автоэксперт Павел Малыванов в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору машины.