В Лесосибирске после гибели четырёх детей при пожаре задержан чиновник
- РИА Новости
«В ходе следствия установлена причастность к совершению преступления директора муниципального казённого учреждения «Управление городского хозяйства», который в настоящее время задержан и допрошен в качестве подозреваемого», — сообщили в региональном главке Следственного комитета России.
По данным следствия, подозреваемый не принял своевременных мер по выселению из аварийного жилья семьи с пятью детьми, самовольно туда вселившейся.
17 марта при пожаре в двухэтажном 18-квартирном жилом доме в Лесосибирске погибли четверо детей в возрасте от двух до 17 лет, их бабушка и 12-летний брат госпитализированы.
По факту происшествия возбуждено два уголовных дела — о причинении смерти по неосторожности и о халатности.
В качестве предварительной причины пожара рассматривается замыкание электропроводки.