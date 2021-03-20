В Лесосибирске после гибели четырёх детей при пожаре задержан чиновник

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Директор Управления городского хозяйства Лесосибирска Красноярского края задержан по подозрению в халатности в рамках расследования уголовного дела по факту гибели четырёх детей при пожаре в многоквартирном жилом доме.
В Лесосибирске после гибели четырёх детей при пожаре задержан чиновник
  • РИА Новости

«В ходе следствия установлена причастность к совершению преступления директора муниципального казённого учреждения «Управление городского хозяйства», который в настоящее время задержан и допрошен в качестве подозреваемого», — сообщили в региональном главке Следственного комитета России.

По данным следствия, подозреваемый не принял своевременных мер по выселению из аварийного жилья семьи с пятью детьми, самовольно туда вселившейся.

17 марта при пожаре в двухэтажном 18-квартирном жилом доме в Лесосибирске погибли четверо детей в возрасте от двух до 17 лет, их бабушка и 12-летний брат госпитализированы.

По факту происшествия возбуждено два уголовных дела — о причинении смерти по неосторожности и о халатности.

В качестве предварительной причины пожара рассматривается замыкание электропроводки.

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