При пожаре в Красноярском крае погибли четверо детей

В результате пожара в многоквартирном доме в городе Лесосибирск Красноярского края погибли четверо несовершеннолетних, ещё один ребенок и взрослый пострадали.

«Произошел пожар в двухэтажном 18-квартирном жилом доме. В результате пожара пострадало шесть человек, из них четыре человека погибло (дети двух, пяти, десяти, 17 лет), травмировано два человека, из них один ребенок 12 лет. Пожар локализован на площади 60 квадратных метров», — приводит РИА Новости сообщение краевого главка МЧС.

Как сообщает ТАСС, сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в жилом доме.

Причины пожара устанавливаются. По словам представителя министерства, с матерью погибших детей работают психологи.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области возбудили дело после гибели семьи при пожаре.