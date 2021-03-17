При пожаре в Красноярском крае погибли четверо детей

Короткая ссылка
В результате пожара в многоквартирном доме в городе Лесосибирск Красноярского края погибли четверо несовершеннолетних, ещё один ребенок и взрослый пострадали.
При пожаре в Красноярском крае погибли четверо детей
  • РИА Новости

«Произошел пожар в двухэтажном 18-квартирном жилом доме. В результате пожара пострадало шесть человек, из них четыре человека погибло (дети двух, пяти, десяти, 17 лет), травмировано два человека, из них один ребенок 12 лет. Пожар локализован на площади 60 квадратных метров», — приводит РИА Новости сообщение краевого главка МЧС.

Как сообщает ТАСС, сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в жилом доме.

Причины пожара устанавливаются. По словам представителя министерства, с матерью погибших детей работают психологи.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области возбудили дело после гибели семьи при пожаре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить