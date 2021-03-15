В Новосибирской области возбудили дело после гибели семьи при пожаре

Следователи в Новосибирской области возбудили уголовное дело по статье «Халатность» после того, как в доме не сработал дымовой пожарный извещатель и при пожаре погибла женщина с двумя детьми.

Об этом в понедельник, 15 марта, пишут «Известия» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.

По его данным, вечером 13 марта в частном доме по улице Безручкова в селе Бобровка Сузунского района произошёл пожар. На месте ЧП спасатели во время тушения обнаружили тела хозяйки дома 1985 года рождения, её двухлетней дочери и семилетнего сына. Осмотр места происшествия показал, что предполагаемым очагом пожара стала топочная печь, расположенная в помещении кухни дома.

Также стало известно, что в доме имелся дымовой пожарный извещатель АДПИ с GSM-модулем, установленный сотрудниками администрации Бобровского сельсовета. При возгорании датчик не сработал.

Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлёкшая по неосторожности смерть двух или более лиц».

Как ранее сообщал сайт kp.ru, следователи возбудили уголовное дело после смерти восьмилетнего мальчика при пожаре в Нижнем Тагиле.