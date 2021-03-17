Замыкание электропроводки могло стать причиной пожара в Красноярском крае

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Следователи не исключают, что причиной пожара в жилом доме в Лесосибирске Красноярского края, где погибли четверо детей, могло стать замыкание электропроводки.
Замыкание электропроводки могло стать причиной пожара в Красноярском крае
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«Следствие наряду с другими рассматривает версию о коротком замыкании электропроводки, очаг возгорания находится в коридоре. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — приводит РИА Новости сообщение ГСУСК по региону.

По данным следствия, погибли четверо детей в возрасте от двух до 17 лет, их бабушка и 12-летний брат госпитализированы в больницу.

Ранее сообщалось, что при пожаре в Красноярском крае погибли четверо детей.

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