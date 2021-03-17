После гибели детей при пожаре в Лесосибирске возбудили ещё одно дело

По факту гибели четырёх детей при пожаре в Лесосибирске возбудили ещё одно дело — о халатности. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

«По результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК России (халатность, повлёкшая по неосторожности смерть двух и более лиц)», — говорится в релизе.

Как отмечается, семья с 2019 года состоит на учёте в органах системы профилактики как находящаяся в социально опасном положении.

«Несмотря на это, должностными лицами системы профилактики Лесосибирска меры к изъятию детей не принимались, контроль за условиями их проживания и состоянием жилого помещения не осуществлялся», — добавили в прокуратуре.

Расследование уголовного дела поставлено на личный контроль прокурора края.

Ранее сообщалось, что при пожаре в жилом доме в Лесосибирске Красноярского края погибли четверо детей.

По факту происшествия СК России по региону возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.