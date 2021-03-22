Куснирович рассказал о возможности сделать прививку от коронавируса в ГУМе

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Глава группы компаний Bosco Михаил Куснирович рассказал RT о возможности сделать прививку от коронавируса в ГУМе.

«Вот уже целый год мы живём в каком-то странном состоянии: мы всё время опасаемся, что чего-то не там коснёмся, с кем-то не так обнимемся», — отметил предприниматель.

По его словам, «не очень-то приятно» всё время находиться в такой «опасной зоне».

По мнению Куснировича, выходов из подобной ситуации может быть два — переболеть или вакцинироваться.

«Я переболел, полон антител, но это не самый лучший способ... А второй — это прийти сюда, в ГУМ, и сделать себе нормальную, цивилизованную вакцинацию», — заключил бизнесмен.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что уровень контроля качества вакцин от коронавируса в России беспрецедентно высок.

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