Мурашко оценил контроль качества вакцин в России

Уровень контроля качества вакцин от коронавируса в России беспрецедентно высок, заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

«Сегодня почему вакцина является столь популярной, и сегодня все говорят о её безопасности и эффективности, поскольку объём собираемых данных и объём контроля за ней беспрецедентный», — цитирует ТАСС Мурашко.

По его словам, каждая ампула проходит жёсткий контроль, включая лаборатории, имеющие аккредитацию ВОЗ.

Он отметил, что в предыдущие годы была создана система ввода в гражданский оборот вакцин с посерийным контролем.

Ранее сообщалось, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о поставках вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.