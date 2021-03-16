Мурашко оценил контроль качества вакцин в России

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Уровень контроля качества вакцин от коронавируса в России беспрецедентно высок, заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.
Мурашко оценил контроль качества вакцин в России
  • © РИА Новости

«Сегодня почему вакцина является столь популярной, и сегодня все говорят о её безопасности и эффективности, поскольку объём собираемых данных и объём контроля за ней беспрецедентный», — цитирует ТАСС Мурашко.

По его словам, каждая ампула проходит жёсткий контроль, включая лаборатории, имеющие аккредитацию ВОЗ.

Он отметил, что в предыдущие годы была создана система ввода в гражданский оборот вакцин с посерийным контролем.

Ранее сообщалось, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о поставках вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

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