Беглов рассказал о поставках вакцины от коронавируса в Петербург

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире «Радио России — Санкт-Петербург» рассказал о поставках вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

«В ближайшее время ожидаем прибытия в Петербург новой крупной партии вакцины», — цитирует РИА Новости Беглова.

По его словам, в настоящее время «главная задача — сформировать коллективный иммунитет и предотвратить третью волну коронавируса».

«Это зависит прежде всего от масштабов вакцинации. У нас развёрнута самая обширная сеть прививочных пунктов. К началу этой недели в Петербурге были уже вакцинированы более 305 тыс. человек. Спасибо всем горожанам, кто проявил благоразумие и уже обезопасил себя и близких. Мы показали себя сознательным и ответственным сообществом», — сообщил губернатор.

Он отметил, что «темпы снижения заболеваемости коронавирусом замедлились, вирус никуда не делся».

Согласно данным на 15 марта, за сутки в России выявлено 9437 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране с начала эпидемии подтверждено 4 400 045 случаев коронавируса.