В ВОЗ прокомментировали инфодемию вокруг COVID-19

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Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович прокомментировала инфодемию вокруг COVID-19.
В ВОЗ прокомментировали инфодемию вокруг COVID-19
  • Reuters

«Эта ситуация также затронула тему вакцинации. По всему миру есть движения против вакцинации, и в связи с новым вирусом появляются люди, отрицающие наличие вируса, призывающие не вакцинироваться под разными предлогами, которые не имеют отношения к научно-обоснованной информации и фактам», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, ВОЗ старается максимально объективно информировать все страны о безопасности вакцин и необходимости прививок.

«Мы верим, что, получая достоверную и основанную на фактах информацию, люди будут принимать информированные решения в отношении своего здоровья и здоровья своих близких», — добавила Вуйнович.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.

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