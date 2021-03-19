В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Химках
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«В результате происшествия в Химках в больницах Московской области находятся четверо пострадавших: один — в крайне тяжёлом состоянии, двое — в тяжёлом, один — в состоянии средней степени тяжести», — приводит сообщение ТАСС.
Медицинская помощь оказывается пострадавшим в полном объёме, добавили в ведомстве.
Ранее стало известно, что власти выделят по 1 млн рублей материальной помощи семьям погибших при ЧП в жилом доме в Химках.
Утром 19 марта на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома в Химках произошёл, предположительно, взрыв газа, после которого обрушились перекрытия. Возбуждено уголовное дело.
В результате ЧП погибли три человека, в том числе трёхлетний ребёнок.