СК возбудил уголовное дело по факту ЧП в Химках

Короткая ссылка
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хлопка бытового газа в Химках, в результате которого погибли три человека.
СК возбудил уголовное дело по факту ЧП в Химках
  • © РИА Новости / Виктория Виатрис

Об этом сообщила официальный представитель регионального ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий. 

По данным следствия, в Химках вследствие хлопка бытового газа в доме обрушились перекрытия восьмого и девятого этажей.

«В ходе тушения пожара и разбора завалов обнаружены тела трёх человек: мужчины и двоих детей», — цитирует её Интерфакс.

По её словам, под завалами могут находиться ещё люди — все жильцы одной квартиры.

Утром 19 марта в многоэтажном доме произошёл, предположительно, взрыв газа, после которого обрушились перекрытия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить