СК возбудил уголовное дело по факту ЧП в Химках
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Об этом сообщила официальный представитель регионального ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.
По данным следствия, в Химках вследствие хлопка бытового газа в доме обрушились перекрытия восьмого и девятого этажей.
«В ходе тушения пожара и разбора завалов обнаружены тела трёх человек: мужчины и двоих детей», — цитирует её Интерфакс.
По её словам, под завалами могут находиться ещё люди — все жильцы одной квартиры.
Утром 19 марта в многоэтажном доме произошёл, предположительно, взрыв газа, после которого обрушились перекрытия.