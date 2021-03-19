СК возбудил уголовное дело по факту ЧП в Химках

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хлопка бытового газа в Химках, в результате которого погибли три человека.

Об этом сообщила официальный представитель регионального ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

По данным следствия, в Химках вследствие хлопка бытового газа в доме обрушились перекрытия восьмого и девятого этажей.

«В ходе тушения пожара и разбора завалов обнаружены тела трёх человек: мужчины и двоих детей», — цитирует её Интерфакс.

По её словам, под завалами могут находиться ещё люди — все жильцы одной квартиры.

Утром 19 марта в многоэтажном доме произошёл, предположительно, взрыв газа, после которого обрушились перекрытия.