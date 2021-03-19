Три человека погибли в результате обрушения в доме в Химках

Число погибших в результате ЧП в доме в Химках выросло до трёх, ещё четверо пострадали, сообщили в пресс-службе правительства Подмосковья.

«По предварительной информации, в результате происшествия в Химках погибли три человека, ещё четверо пострадали», — цитирует РИА Новости сообщение.

Утром 19 марта на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома в Химках произошёл, предположительно, взрыв газа, после которого обрушились перекрытия.

В пресс-службе МЧС России сообщили, что из-под завалов спасли 12-летнего подростка. Позже представитель экстренных служб сообщил, что из-под завалов также извлекли трёхлетнего ребёнка, он погиб.