Три человека погибли в результате обрушения в доме в Химках

Короткая ссылка
Число погибших в результате ЧП в доме в Химках выросло до трёх, ещё четверо пострадали, сообщили в пресс-службе правительства Подмосковья.
Три человека погибли в результате обрушения в доме в Химках
  • © РИА Новости / Виктория Виатрис

«По предварительной информации, в результате происшествия в Химках погибли три человека, ещё четверо пострадали», — цитирует РИА Новости сообщение.

Утром 19 марта на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома в Химках произошёл, предположительно, взрыв газа, после которого обрушились перекрытия.

В пресс-службе МЧС России сообщили, что из-под завалов спасли 12-летнего подростка. Позже представитель экстренных служб сообщил, что из-под завалов также извлекли трёхлетнего ребёнка, он погиб.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить