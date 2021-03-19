Семьям погибших при взрыве в жилом доме в Химках выплатят по 1 млн рублей

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Семьи погибших в результате взрыва газа в жилом доме в Химках получат по 1 млн рублей материальной помощи, сообщила министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.
Семьям погибших при взрыве в жилом доме в Химках выплатят по 1 млн рублей
  • © РИА Новости / Виктория Виатрис

«Семьям погибших и пострадавших при взрыве в Химках будет предоставлена материальная помощь. 1 млн рублей будет выплачен семьям за погибшего в результате взрыва, 500 тыс. рублей будет предоставлено жителям, получившим тяжкий вред здоровью, 300 тыс. рублей — при повреждениях средней тяжести и 100 тыс. рублей будет предоставлено жителям, получившим лёгкий вред здоровью», — цитирует ТАСС Фаевскую.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что семьи погибших и пострадавших в результате ЧП в доме в Химках получат денежные компенсации.

18 марта в городском округе Химки в жилом девятиэтажном доме произошёл, предварительно, взрыв газовоздушной смеси, после которого обрушились перекрытия. Погибли три человека.

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