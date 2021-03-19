Воробьёв заявил, что семьи погибших в Химках получат компенсации

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что семьи погибших и пострадавших в результате ЧП в доме в Химках получат денежные компенсации.
Воробьёв заявил, что семьи погибших в Химках получат компенсации
  • РИА Новости

Как передаёт телеканал «360», глава региона посетил оперативный штаб на месте происшествия.

«Я дал команду по поводу компенсации семьям погибших и пострадавших. Понятно, что никакие деньги этого не компенсируют. Вместе с тем такое решение будет выполнено в ближайшее время», — сказал он.

Губернатор отметил, что, судя по всему, это был взрыв бытового газа.

«Сейчас разбор завалов практически закончен. Трое погибших и семь пострадавших. Пострадавшим оказывается помощь», — сказал Воробьёв.

Ранее очевидцы рассказали о хлопке бытового газа в Химках.

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