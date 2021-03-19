Воробьёв заявил, что семьи погибших в Химках получат компенсации
- РИА Новости
Как передаёт телеканал «360», глава региона посетил оперативный штаб на месте происшествия.
«Я дал команду по поводу компенсации семьям погибших и пострадавших. Понятно, что никакие деньги этого не компенсируют. Вместе с тем такое решение будет выполнено в ближайшее время», — сказал он.
Губернатор отметил, что, судя по всему, это был взрыв бытового газа.
«Сейчас разбор завалов практически закончен. Трое погибших и семь пострадавших. Пострадавшим оказывается помощь», — сказал Воробьёв.