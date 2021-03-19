Очевидцы рассказали подробности ЧП в Химках

Очевидцы рассказали о хлопке бытового газа в Химках, в результате которого погибли три человека.

В беседе с Life.ru они заявили, что произошёл «достаточно мощный» взрыв, будто что-то обрушилось, затем повалил густой дым. Пожарных вызвали сразу, но они не могли проехать к месту инцидента из-за автомобилей на тротуарах.

По словам очевидцев, пострадали седьмой, восьмой и девятый этажи здания. С другой стороны дома вылетели стёкла в окнах.

Утром 19 марта в многоэтажном доме произошёл, предположительно, взрыв газа, после которого обрушились перекрытия.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.