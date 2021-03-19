В Волгоградской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

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За сутки в Волгоградской области выявили 127 случаев COVID-19. Выздоровели 123 человека.
В Волгоградской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на федеральный оперштаб.

Общее число заболевших достигло 52 156. Выписаны 49 900 пациентов.

Также стало известно, что в Мурманской области за минувшие сутки выявили 75 случаев коронавируса, передаёт Nord-News со ссылкой на данные регионального оперштаба.

Всего в области зарегистрировано 48 174 случая коронавируса. Выписаны 46 645 человек.

Ранее сообщалось, что Курганская область получит дополнительные 13,8 млн рублей на лекарства от COVID-19 для пациентов, которые получают медпомощь амбулаторно.

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