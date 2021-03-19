В Волгоградской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на федеральный оперштаб.
Общее число заболевших достигло 52 156. Выписаны 49 900 пациентов.
Также стало известно, что в Мурманской области за минувшие сутки выявили 75 случаев коронавируса, передаёт Nord-News со ссылкой на данные регионального оперштаба.
Всего в области зарегистрировано 48 174 случая коронавируса. Выписаны 46 645 человек.
Ранее сообщалось, что Курганская область получит дополнительные 13,8 млн рублей на лекарства от COVID-19 для пациентов, которые получают медпомощь амбулаторно.