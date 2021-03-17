Курганская область получит дополнительные средства на лекарства для пациентов с COVID-19

Курганская область получит дополнительные 13,8 млн рублей на лекарства от COVID-19 для пациентов, которые получают медпомощь амбулаторно. Средства направят из резервного фонда.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Планируется закупить противовирусные препараты, антибиотики и жаропонижающие средства.

Всего область получит из федерального бюджета более 65 млн рублей на лекарства для амбулаторных пациентов с коронавирусом.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.