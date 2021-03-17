Курганская область получит дополнительные средства на лекарства для пациентов с COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Планируется закупить противовирусные препараты, антибиотики и жаропонижающие средства.
Всего область получит из федерального бюджета более 65 млн рублей на лекарства для амбулаторных пациентов с коронавирусом.
Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.