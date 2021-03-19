В Геленджике завели дело о незаконной организации экстремистского сообщества

В Геленджике возбуждено уголовное дело в отношении граждан, подозреваемых в незаконной организации экстремистского сообщества и участии в нём.

Об этом сообщается на сайте СУ СК по Краснодарскому краю.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 19- и 20-летних местных жителей, подозреваемых в незаконной организации экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1 УК), а также ряда молодых людей в возрасте от 16 до 30 лет по подозрению в участии в нём (ч. 2 ст. 282.1 УК)», — указано в заявлении.

Согласно версии следствия, в 2018 году житель Геленджика, поддерживающий экстремистские идеи, вместе с единомышленником создал экстремистскую организацию.

Её участники с целью подготовки к преступлениям экстремистской направленности проводили занятия по рукопашному бою и отработке навыков владения холодным и огнестрельным оружием. Подозреваемые наносили на здания Геленджика изображения националистического характера.

В период с ноября 2019 года по декабрь 2020-го члены организации нападали на граждан по мотивам национальной ненависти и избивали их. Кроме того, они фиксировали происходящее на камеру мобильного телефона и выкладывали впоследствии в интернет.

Ранее ФСБ сообщила о задержании в Геленджике и Ярославле 14 участников украинского молодёжного радикального неонацистского сообщества МКУ, у которых изъяты нацистские материалы, оружие и инструкции по изготовлению взрывных устройств.

В феврале 2021 года в Воронеже также были задержаны сторонники украинской неонацистской группы МКУ.