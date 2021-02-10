В Москве задержаны организаторы и участники «Свидетелей Иеговы»
- РИА Новости
Как отмечается, основанием для возбуждения дела послужили материалы об организации в столице деятельности ячейки.
По версии следствия, работа подразделения велась с сентября 2017 года на севере Москвы. Конспиративные сборы проходили в квартире на улице Дыбенко, проводились также онлайн-собрания.
Обыски идут по 16 адресам проживания участников организации, проинформировали в ведомстве.
В ноябре 2020 года сообщалось, что Пресненский суд отправил под домашний арест одного из организаторов «Свидетелей Иеговы».
* Управленческий центр «Свидетелей Иеговы» в России («Свидетели Иеговы») — религиозное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 20.04.2017, апелляционное определение Апелляционной коллегии Верховного суда РФ от 17.07.2017).