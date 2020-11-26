Один из фигурантов дела об иеговистах в Москве получил домашний арест

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Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест одного из организаторов запрещённого в России религиозного движения «Свидетели Иеговы»*, передаёт ТАСС.
Один из фигурантов дела об иеговистах в Москве получил домашний арест
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«Отказано в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 («Организация деятельности экстремистской организации») УК России, Шаталова Сергея Григорьевича», — сообщила представитель пресс-службы суда.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 23 января 2021 года.

24 ноября Следственный комитет задержал нескольких организаторов и участников «Свидетелей Иеговы» в Москве.

* Управленческий центр «Свидетелей Иеговы» в России («Свидетели Иеговы») — религиозное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 20.04.2017, апелляционное определение Апелляционной коллегии Верховного суда РФ от 17.07.2017).

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