В ОНК рассказали об условиях содержания задержанных членов ячейки «Свидетели Иеговы»

Пятеро из задержанных 24 ноября участников запрещённой в России организации «Свидетели Иеговы»* помещены в ИВС №1 ГУ МВД России по Москве (на Петровке, 38).

Об этом RT рассказал один из членов ОНК Москвы, посетивший их накануне вечером.

По его словам, в ИВС на Петровке находятся Иван Чайковский, Виталий Комаров, Юрий Чернышов, Сергей Шаталов и Владимир Калинушкин.

«Они содержатся в двух- и трёхместных камерах. Телевизоров, холодильников и кипятильников там нет — они не предусмотрены правилами», — рассказал правозащитник, отметив, что Калинушкин стал соседом обвиняемого в получении взятки заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Куракина.

Все пятеро утверждают, как говорит правозащитник, что во время задержания физического насилия к ним не применяли, незаконного давления со стороны следствия на них не оказывается.

«Большинство заявили членам ОНК, что вины в создании экстремистской организации и своего участия в некоем её управленческом центре не признают, а себя называют просто верующими, исповедующими эту религию ещё с 90-х годов прошлого века и сохранившими свои убеждения и после признания «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией и её запрета в России», — сказал собеседник RT.

Среди находящихся в ИВС иеговиcтов оказались люди разных профессий, рассказали в ОНК.

В частности, Иван Чайковский, бывший, по его словам, председателем московской общины с 1993 по 1998 год, ныне пенсионер, а в прошлом водитель. Владимир Калинушкин — электромонтажник. Виталий Комаров говорит, что имеет два высших образования — в сфере информационных технологий и юриспруденции, а Сергей Шаталов — специалист по изготовлению паркетных полов.

«Члены ОНК рекомендовали обратить внимание на состояние здоровья одного из задержанных по этому делу. Он заявил членам комиссии, что страдает серьёзным хроническим заболеванием, нуждается в постоянном приёме лекарств, администрация изолятора обещала вызвать к нему бригаду скорой помощи. Медсанчасти в ИВС действующими нормативными актами не предусмотрено», — добавил член ОНК.

Ожидается, что 26 ноября суд изберёт им меру пресечения.

Следственный комитет задержал нескольких организаторов и участников запрещённой в России организации «Свидетели Иеговы»* после того, как в Москве возобновил работу управленческий центр этого движения.

* Управленческий центр «Свидетелей Иеговы» в России («Свидетели Иеговы») — религиозное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 20.04.2017, апелляционное определение Апелляционной коллегии Верховного суда РФ от 17.07.2017).