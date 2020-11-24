СК опубликовал видео обысков по делу об иеговистах

Следственный комитет опубликовал видео обыска в одной из квартир после того, как ведомство возбудило уголовное дело из-за возобновления работы управленческого центра «Свидетелей Иеговы»* в Москве.

Обыски проводятся при участии МВД, ФСБ и Росгвардии более чем в 20 регионах страны.

На видео сотрудники правоохранительных органов выламывают дверь и заходят в квартиру, также в ролике показаны обнаруженные в доме деньги, в том числе иностранная валюта.

24 ноября стало известно, что Следственный комитет задержал нескольких организаторов и участников запрещённой в России организации «Свидетели Иеговы».

Ведомство возбудило уголовное дело об организации деятельности экстремистского сообщества.

* Управленческий центр «Свидетелей Иеговы» в России («Свидетели Иеговы») — религиозное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 20.04.2017, апелляционное определение Апелляционной коллегии Верховного суда РФ от 17.07.2017).