СК опубликовал видео обысков по делу об иеговистах
- РИА Новости
Обыски проводятся при участии МВД, ФСБ и Росгвардии более чем в 20 регионах страны.
На видео сотрудники правоохранительных органов выламывают дверь и заходят в квартиру, также в ролике показаны обнаруженные в доме деньги, в том числе иностранная валюта.
24 ноября стало известно, что Следственный комитет задержал нескольких организаторов и участников запрещённой в России организации «Свидетели Иеговы».
Ведомство возбудило уголовное дело об организации деятельности экстремистского сообщества.
* Управленческий центр «Свидетелей Иеговы» в России («Свидетели Иеговы») — религиозное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 20.04.2017, апелляционное определение Апелляционной коллегии Верховного суда РФ от 17.07.2017).