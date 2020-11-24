СК задержал ряд организаторов «Свидетелей Иеговы» в России

Следственный комитет задержал нескольких организаторов и участников запрещённой в России организации «Свидетели Иеговы»* после того, как в Москве возобновил работу управленческий центр этого движения.

Первое управление по расследованию особо важных дел о преступлениях против личности и общественной безопасности СК уже возбудило уголовное дело об организации деятельности экстремистского сообщества.

Основанием для этого стали сведения о том, что подразделение «Свидетелей Иеговы» начало работать ещё в июне 2019 года на северо-востоке Москвы. В одной из квартир на Челюскинской улице последователи проводили «конспиративные сборы».

Там они изучали религиозную литературу и материалы, пропагандирующие учение «Свидетелей Иеговы», и «осуществляли другие действия, характерные для данного объединения». Кроме того, участники этого подразделения вербовали в свои ряды новых людей.

В настоящее время более чем в 20 субъектах России проводят обыски по данному делу, в них принимают участие МВД, ФСБ и Росгвардия.

«Установлены и задержаны ряд организаторов и участников движения, которые будут доставлены в подразделение ведомства для проведения необходимых следственных действий», — добавили в Следственном комитете.

В декабре 2019 года следователи и сотрудники ФСБ пресекли деятельность существовавшей в Мурманске с апреля 2017 года ячейки «Свидетелей Иеговы».

* Управленческий центр «Свидетелей Иеговы» в России («Свидетели Иеговы») — религиозное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 20.04.2017, апелляционное определение Апелляционной коллегии Верховного суда РФ от 17.07.2017).