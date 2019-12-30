СК и ФСБ пресекли деятельность ячейки «Свидетелей Иеговы» в Мурманске

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Следователи совместно с сотрудниками УФСБ России по Мурманской области пресекли деятельность существовавшей в Мурманске с апреля 2017 года ячейки организации «Свидетели Иеговы»*. В отношении её участников возбуждено уголовное дело.
СК и ФСБ пресекли деятельность ячейки «Свидетелей Иеговы» в Мурманске
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Об этом сообщает региональное следственное управление.

«В период с апреля 2017 года по настоящее время осуществляли на территории города Мурманска деятельность религиозного объединения путём проведения собраний с участниками организации, личного вознесения проповедей, распространения религиозной литературы и доведения её текстов до участников собраний, вовлечения новых лиц в деятельность экстремистской организации», — говорится в сообщении.

Уточняется, что при обысках по пяти адресам в Мурманске было изъято большое количество литературы и электронные носители.

В настоящее время следователи устанавливают остальных причастных к деятельности организации.

В сентябре суд в Саратове вынес приговор шестерым членам «Свидетелей Иеговы».

* Управленческий центр «Свидетелей Иеговы» в России («Свидетели Иеговы») — религиозное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 20.04.2017, апелляционное определение Апелляционной коллегии Верховного суда РФ от 17.07.2017).

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