Госдеп США прокомментировал арест членов «Свидетелей Иеговы» в Саратове

Глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус выразила обеспокоенность в связи с арестом членов организации «Свидетели Иеговы»* в Саратове.

«Глубоко обеспокоены решением суда в Саратове заключить в тюрьму шестерых членов организации «Свидетели Иеговы» за их мирную религиозную деятельность», — написала Ортэгус в своём Twitter.

Deeply concerned by Russian court decision to jail six Jehovah's Witnesses in Saratov for peaceful religious practice. We urge #Russia to respect its citizens' rights to religious freedom and stop falsely accusing Jehovah's Witnesses of extremism. — Morgan Ortagus (@statedeptspox) 21 сентября 2019 г.

Она также призвала прекратить обвинения «Свидетелей Иеговы» в экстремизме.

Как сообщает ТАСС, 20 сентября Ленинский районный суд Саратова признал шестерых членов данной организации виновными по ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») и назначил им наказание от 2 лет до 3 лет и 6 месяцев в колонии общего режима.

7 июня в Дагестане пресекли деятельность 15 ячеек «Свидетелей Иеговы».

* Управленческий центр «Свидетелей Иеговы» в России («Свидетели Иеговы») — религиозное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 20.04.2017, апелляционное определение Апелляционной коллегии Верховного суда РФ от 17.07.2017).