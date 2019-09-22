Госдеп США прокомментировал арест членов «Свидетелей Иеговы» в Саратове

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Глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус выразила обеспокоенность в связи с арестом членов организации «Свидетели Иеговы»* в Саратове.

«Глубоко обеспокоены решением суда в Саратове заключить в тюрьму шестерых членов организации «Свидетели Иеговы» за их мирную религиозную деятельность», — написала Ортэгус в своём Twitter.

Она также призвала прекратить обвинения «Свидетелей Иеговы» в экстремизме.

Как сообщает ТАСС, 20 сентября Ленинский районный суд Саратова признал шестерых членов данной организации виновными по ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») и назначил им наказание от 2 лет до 3 лет и 6 месяцев в колонии общего режима.

7 июня в Дагестане пресекли деятельность 15 ячеек «Свидетелей Иеговы».

* Управленческий центр «Свидетелей Иеговы» в России («Свидетели Иеговы») — религиозное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 20.04.2017, апелляционное определение Апелляционной коллегии Верховного суда РФ от 17.07.2017).

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