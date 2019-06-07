В Дагестане пресекли работу 15 ячеек «Свидетелей Иеговы»

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В Дагестане сотрудникам ФСБ удалось раскрыть и пресечь работу 15 ячеек «Свидетелей Иеговы»*. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства по региону.
В Дагестане пресекли работу 15 ячеек «Свидетелей Иеговы»
  • РИА Новости

«Управлением ФСБ по республике Дагестан в рамках возбуждённого уголовного дела по статье 282.2 УК России «Организация деятельности экстремистской организации» пресечено функционирование в Республике Дагестан 15 ячеек запрещённой экстремистской организации «Свидетели Иеговы», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что на протяжении нескольких лет членами ячейки осуществлялись «законспирированные сборы в целях изучения экстремистской литературы и координации деятельности про распространению идеологии организации».

Также, по данным ФСБ, «проводились выезды за границу для встречи с зарубежными координаторами, в ходе которых адептами получалось финансирование и рекомендации по расширению деятельности».

В феврале сообщалось о задержании участников ячейки «Свидетелей Иеговы» в Ульяновской области.

* Управленческий центр «Свидетелей Иеговы» в России («Свидетели Иеговы») — религиозное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 20.04.2017, апелляционное определение Апелляционной коллегии Верховного суда РФ от 17.07.2017).

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