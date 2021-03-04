Житель Симферополя задержан за призывы к терроризму

Жителя Симферополя задержали за призывы к терроризму, которые он публиковал в интернете. Силовики провели обыск в его квартире.

РИА Новости

Об этом сообщает «ПолитЭксперт». СК возбудил уголовное дело против 18-летнего симферопольца, который придерживался праворадикальных взглядов, сообщает пресс-служба ведомства. Дело возбуждено по факту публикации призывов к осуществлению террористической деятельности. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы. Расследование продолжается. В ближайшее время пройдёт заседание суда, где молодому человеку изберут меру пресечения. Ранее сообщалось, что Верховный суд Татарстана вынес приговор в отношении жителя Казани Мухаммеда Эль-Айюби, отправившего снимок Адольфа Гитлера на сайт «Бессмертный полк онлайн».