Житель Симферополя задержан за призывы к терроризму

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Жителя Симферополя задержали за призывы к терроризму, которые он публиковал в интернете. Силовики провели обыск в его квартире.
Житель Симферополя задержан за призывы к терроризму
  • РИА Новости

Об этом сообщает «ПолитЭксперт».

СК возбудил уголовное дело против 18-летнего симферопольца, который придерживался праворадикальных взглядов, сообщает пресс-служба ведомства.

Дело возбуждено по факту публикации призывов к осуществлению террористической деятельности. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.

Расследование продолжается. В ближайшее время пройдёт заседание суда, где молодому человеку изберут меру пресечения.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Татарстана вынес приговор в отношении жителя Казани Мухаммеда Эль-Айюби, отправившего снимок Адольфа Гитлера на сайт «Бессмертный полк онлайн».

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