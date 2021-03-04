Житель Симферополя задержан за призывы к терроризму
- РИА Новости
Об этом сообщает «ПолитЭксперт».
СК возбудил уголовное дело против 18-летнего симферопольца, который придерживался праворадикальных взглядов, сообщает пресс-служба ведомства.
Дело возбуждено по факту публикации призывов к осуществлению террористической деятельности. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.
Расследование продолжается. В ближайшее время пройдёт заседание суда, где молодому человеку изберут меру пресечения.
Ранее сообщалось, что Верховный суд Татарстана вынес приговор в отношении жителя Казани Мухаммеда Эль-Айюби, отправившего снимок Адольфа Гитлера на сайт «Бессмертный полк онлайн».