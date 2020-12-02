Казанцу вынесли приговор за фото Гитлера для «Бессмертного полка»
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя суда.
«Суд назначил подсудимому наказание в виде одного года лишения свободы условно и штрафа 150 тыс. рублей», — сказал собеседник.
Как указывает агентство, следствие выяснило, что 4 мая мужчина отправил на специальный сайт фотографию Гитлера для её трансляции в акции «Бессмертный полк онлайн». В ходе расследования выяснилось также, что он на протяжении нескольких месяцев выращивал коноплю.
Ему предъявили обвинение по статьям «Реабилитация нацизма» и «Незаконное хранение растений, содержащих наркотические средства».
14 сентября «Реальное время» сообщало, что в Казани начался суд над разместившим фотографию Гитлера на сайте «Бессмертного полка».