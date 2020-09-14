В Казани начался суд над разместившим фотографию Гитлера на сайте «Бессмертного полка»

В Верховном суде Татарстана начался суд по делу 20-летнего жителя Казани Мухаммеда Эль-Айюби, разместившего фотографию Гитлера на сайте «Бессмертный полк онлайн».

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на данные пресс-службы прокуратуры республики.

Он обвиняется в реабилитации нацизма и хранении наркотиков в значительном размере.

По данным следствия, фото появилось в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла.

Во время обыска в доме обвиняемого были изъяты растения, содержащие наркотическое средство, общим весом в высушенном виде 73,8 грамма.

Рассмотрение уголовного дела продолжается.