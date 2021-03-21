Врачи назвали причины постоянных головных болей

Врач-терапевт Ирина Ярцева и врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева рассказали в беседе с RT, с чем могут быть связаны постоянные головные боли и как определить, когда необходимо обратиться за помощью к специалисту.

Как подчеркнула Ирина Ярцева, головная боль является одним из самых распространённых симптомов при любых заболеваниях.

«Всё зависит от частоты, длительности и параллельных симптомов. В любом случае в первую очередь головная боль провоцируется стрессом, перенапряжением, недосыпом. Поэтому очень важно всегда, независимо от природы заболевания, следить за этими факторами, за своим режимом сна, за соблюдением режима труда и отдыха и в целом за уровнем стресса. То есть делать вовремя передышки, отвлекаться, заниматься спортом», — рассказала эксперт.

Она добавила, что головные боли могут быть связаны с повышенным давлением, а также с развитием глаукомы, например, у пожилых людей.

Кроме того, как отметила специалист, часто головные боли возникают у тех, кто подолгу работает за компьютером, поскольку страдает шейный отдел позвоночника, что вызывает напряжение мышц.

Таким людям в качестве профилактики необходимы регулярные гимнастика и массажи, объяснила специалист.

При этом Ярцева рассказала, что при головных болях помогают нестероидные противовоспалительные препараты.

«Но если число таблеток в сутки начинает превышать допустимую норму или это длится более пяти дней и человек вынужден использовать суточную норму вот этих таблеток, то, конечно, нужно обращаться к врачу и выяснять, в чём причина», — заключила она.

В свою очередь, врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева заявила RT, что сейчас вероятная причина головных болей заключается в изменении погоды и резких перепадах температуры.

Кроме того, переохлаждение может вызвать головную боль, пояснила терапевт.

«Нужно очень осторожно к этому относиться. Воспаление тройничного (лицевого) нерва вызывает очень сильные головные боли, которые трудно купировать. Сейчас идёт смена климата, наступила календарная весна, но зима продолжается, а люди любят ходить без шапки… Конечно, это ведёт к спазму сосудов головного мозга и к различным проявлениям невралгии», — добавила Алексеева.

Кроме того, по её мнению, изменение ритма жизни людей, частое употребление фастфуда, энергетических напитков и алкоголя, а также курение приводят к головной боли.

Она добавила, что отдельно стоит выделить мигрень, которая считается особым заболеванием и лечится у невролога.

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