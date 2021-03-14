Стоматолог рассказала, как часто можно есть сладкое

Стоматолог-ортодонт Мария Балакирева рассказала в беседе с RT, как часто можно есть сладкое и как его употребление влияет на здоровье зубов.

Врач подчеркнула, что из сладкого желательно вообще не есть леденцы и чупа-чупс, поскольку они негативно влияют на зубную эмаль.

При этом она отметила, что если всё-таки вы съели такой продукт, то обязательно нужно почистить зубы или хотя бы прополоскать рот, чтобы убрать негативное воздействие сахара.

«Самое важное, чтобы на зубах не оставались углеводы. Чистить зубы постоянно, после каждого приёма пищи, я не могу рекомендовать по той причине, что появится чувствительность эмали, но есть такое хорошее средство, как ирригатор, которое под струёй воды эффективно очищает зубы», — рассказала специалист.

Она также напомнила, что щёткой надо чистить зубы два раза в день утром и вечером, а вот ирригатором можно пользоваться в течение дня.

Кроме того, эксперт посоветовала есть больше овощей и фруктов, которые помогают очистить эмаль. Как рассказала стоматолог, к ним относятся, например, яблоки и клубника.

По словам Балакиревой, многие люди пытаются очистить эмаль лимоном, но это делать не рекомендуется, поскольку это лишь способствует её стираемости.

«Поэтому просто уменьшать количество сладкого. Полностью отказаться я не могу рекомендовать, хотя бы раз в неделю можно себе устраивать такой праздник сладостей, но всё в меру», — добавила она.

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