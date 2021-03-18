Россия представит вакцину от коронавируса для животных в конце апреля

Россельхознадзор в конце апреля презентует вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 для животных на площадке X Международного ветеринарного конгресса.

Предзаказ на препарат уже открыт, сообщает ведомственное издание «Ветеринария и жизнь».

В заявлении говорится, что вакцина проходит процедуру регистрации и появится на рынке в ближайшее время.

Отмечается, что X Международный ветеринарный конгресс состоится с 20 по 23 апреля 2021 года.

Вакцина под названием «Карнивак-Ков» предназначена для профилактики коронавирусной инфекции у пушных зверей, собак и кошек и является разработкой научного учреждения Россельхознадзора — Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ»).

5 ноября 2020 года стало известно, что кошки и собаки тоже могут заразиться и заболеть COVID-19.