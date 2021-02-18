WSJ: ВОЗ изучает связь барсуков и кроликов в распространении COVID-19

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) изучают версию, что какую-то роль в распространении коронавируса могли сыграть хорьковые барсуки и кролики, которых продавали на рынке в китайской Ухани.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Британский зоолог Питер Дасзак, который в числе других специалистов под руководством ВОЗ ранее посетил Китай, отметил, что на рынке продавали тушки хорьковых барсуков. Их обнаружили в холодильниках.

По словам Дасзака, кроликов также продавали на рынке.

Исследователи выяснили, что животные не были инфицированы вирусом, но были способны его переносить.

Ещё одна участница миссии ВОЗ в Китае, глава отдела вирусологии медицинского центра Университета Эразмус (Роттердам, Нидерланды) профессор Марион Купманс также отметила, что хорьковые барсуки и кролики, предположительно, могут быть переносчиками инфекции.

Ранее сообщалось, что специалисты Всемирной организации здравоохранения считают крайне маловероятной версию, что коронавирус был завезён в Китай с замороженными продуктами из другой страны.