В НИИ заявили, что кошки и собаки могут болеть COVID-19
- Reuters
«Кошки и собаки могут заразиться и заболеть новой коронавирусной инфекцией», — цитирует РИА Новости специалиста.
По его словам, имеющиеся к настоящему времени данные показывают, что эти животные переносят COVID-19 бессимптомно или в лёгкой форме.
При этом Лиознов отметил, что «попугай точно не заразится».
«Если в семье есть больной человек, то нужно ограничить его контакты с животными», — добавил он.
Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург допустил, что коронавирусная инфекция станет природно-очаговой и перейдёт на домашних животных.
Летом стало известно о разработке в России вакцины против COVID-19, предназначенной для животных.