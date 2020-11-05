В НИИ заявили, что кошки и собаки могут болеть COVID-19

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Кошки и собаки могут инфицироваться коронавирусной инфекцией COVID-19, больным людям лучше ограничить контакты с животными. Об этом заявил директор НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов.
В НИИ заявили, что кошки и собаки могут болеть COVID-19
  • Reuters

«Кошки и собаки могут заразиться и заболеть новой коронавирусной инфекцией», — цитирует РИА Новости специалиста.

По его словам, имеющиеся к настоящему времени данные показывают, что эти животные переносят COVID-19 бессимптомно или в лёгкой форме.

При этом Лиознов отметил, что «попугай точно не заразится».

«Если в семье есть больной человек, то нужно ограничить его контакты с животными», — добавил он.

Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург допустил, что коронавирусная инфекция станет природно-очаговой и перейдёт на домашних животных

Летом стало известно о разработке в России вакцины против COVID-19, предназначенной для животных.

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