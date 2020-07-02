В России разрабатывают вакцину от коронавируса для животных

В России разрабатывают вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19, предназначенную для животных, информирует РИА Новости.

Как отмечается, её разработкой занимаются специалисты подведомственного Россельхознадзору Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ»).

«Вакцина будет предназначена для высоковосприимчивых животных — это кошки и норки», — рассказал заместитель директора по НИР и мониторингу ФГБУ «ВНИИЗЖ» Илья Чвала.

Сообщается, что препарат планируется рекомендовать звероводческим фермам, где в промышленных масштабах разводят животных, восприимчивых к новой инфекции.

В настоящее время в России проходят испытания вакцины для людей, созданной НИЦ имени Гамалеи и Минобороны.

Как заявлял министр обороны Сергей Шойгу, специалисты в конце июля завершат исследования этой вакцины.

Доклинические испытания этой вакцины провели на обезьянах и хомяках.