Путин поручил продолжить содействие трудоустройству выпускников вузов

Президент России Владимир Путин по итогам встречи с учащимися вузов поручил правительству продолжить программу содействия трудоустройству выпускников с высшим образованием.

Перечень поручений главы государства по итогам встречи со студентами вузов по случаю Дня российского студенчества 25 января опубликован на сайте Кремля.

«При участии объединений работодателей продолжить начатую в 2020 году работу по реализации на системной основе комплекса мер по содействию в трудоустройстве граждан, завершивших обучение по образовательным программам высшего образования, в том числе в трудоустройстве в образовательные организации высшего образования и научные организации», — говорится в тексте документа.

Доклад о принятых мерах поручено представить Путину до 1 августа и далее докладывать о ситуации ежегодно.

В июле RT писал, что в координационном центре ОНФ по восстановлению экономики предложили поощрять работодателей за трудоустройство выпускников 2020 года.

Сайт «Москва 24» сообщал, что в октябре 2020 года в Москве стартовал проект по трудоустройству выпускников вузов и колледжей.