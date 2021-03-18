Путин поручил продолжить содействие трудоустройству выпускников вузов
- РИА Новости
Перечень поручений главы государства по итогам встречи со студентами вузов по случаю Дня российского студенчества 25 января опубликован на сайте Кремля.
«При участии объединений работодателей продолжить начатую в 2020 году работу по реализации на системной основе комплекса мер по содействию в трудоустройстве граждан, завершивших обучение по образовательным программам высшего образования, в том числе в трудоустройстве в образовательные организации высшего образования и научные организации», — говорится в тексте документа.
Доклад о принятых мерах поручено представить Путину до 1 августа и далее докладывать о ситуации ежегодно.
В июле RT писал, что в координационном центре ОНФ по восстановлению экономики предложили поощрять работодателей за трудоустройство выпускников 2020 года.
Сайт «Москва 24» сообщал, что в октябре 2020 года в Москве стартовал проект по трудоустройству выпускников вузов и колледжей.