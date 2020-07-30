Работодателей предложили поощрять за приём на работу выпускников-2020

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Дмитрий Рункевич
Директор Координационного центра ОНФ по восстановлению экономики Илья Сёмин предложил поощрять работодателей за трудоустройство выпускников 2020 года. Копия письма на имя замминистра труда и социальной защиты России Елены Мухтияровой есть в распоряжении RT.
Работодателей предложили поощрять за приём на работу выпускников-2020
  • РИА Новости

«Предлагаем разработать новый механизм в виде субсидий из средств федерального бюджета в размере до трёх МРОТ тем работодателям, которые примут на стажировку с последующим трудоустройством выпускников 2020 года — при условии, что выпускник проработает по полученной специальности в организации не менее одного года», — говорится в тексте обращения.

По задумке автора инициативы, получить такую субсидию работодатель сможет по истечении одного года. Уточняется, что выплаты должны производиться за каждого трудоустроенного выпускника.

По мнению Сёмина, это позволит молодым специалистам быстрее найти работу.

«Пандемия коронавирусной инфекции серьёзно повлияла на ситуацию на рынке труда… Уровень безработицы вырос. Определённые сложности с поиском первого места работы испытывают и выпускники высших и среднеспециальных образовательных организаций, для которых найти первую работу было достаточно непросто и до пандемии коронавируса», — пояснил Сёмин.

Он также отметил, что указанная выплата должна распространяться на организации, работающие в приоритетных для целей импортозамещения отраслях экономики.

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