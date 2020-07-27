Правительство облегчило трудоустройство женщин с детьми и пожилых

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства, которое даст гражданам дополнительные возможности для трудоустройства. Об этом он сообщил на совещании с вице-премьерами.
Правительство облегчило трудоустройство женщин с детьми и пожилых
  • © Александр Астафьев
  • РИА Новости

«Речь идёт о женщинах с детьми до трёх лет и о пожилых людях, которым после выхода на пенсию или из отпуска по уходу за ребёнком нужно пройти переобучение или повысить квалификацию», — цитирует Мишустина РИА Новости.

Он отметил, что организацией таких образовательных программ занимаются региональные госслужбы занятости, которые до сих пор не имели права самостоятельно заключать договоры и выделять субсидии тем, кто непосредственно осуществляет обучение.

Как пояснил глава кабмина, средства распределялись из бюджетов регионов, что затягивало и усложняло процедуры.

«Мы устраняем этот правовой пробел, теперь службы занятости в регионах смогут напрямую заключать соглашения о выделении субсидий», — сказал он.

Ранее сообщалось, что число безработных, официально зарегистрированных в органах службы занятости, с 1 апреля выросло в 3,5 раза.

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