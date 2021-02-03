В России создадут систему студенческого наставничества

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Минобрнауки России и общероссийская общественная организация «Деловая Россия» заключили соглашение о создании системы студенческого наставничества.
В России создадут систему студенческого наставничества
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что документ был подписан министром науки и высшего образования Валерием Фальковым и председателем «Деловой России» Алексеем Репиком.

«Тут и программа наставничества, поскольку делай, смотря на тех, успешных, — это всегда так в жизни, потому что студенты и все мы, не только студенты, хотели подражать профессорам, успешным выпускникам, тем, кто к нам приходил, преподавал из бизнеса», — заявил Фальков.

Он также отметил важность трудоустройства студентов по виду деятельности, соответствующему направлению подготовки.

Ранее Валерий Фальков заявил, что студентам российских высших учебных заведений нужно разрешить самим выбирать формат обучения.

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