В России создадут систему студенческого наставничества
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что документ был подписан министром науки и высшего образования Валерием Фальковым и председателем «Деловой России» Алексеем Репиком.
«Тут и программа наставничества, поскольку делай, смотря на тех, успешных, — это всегда так в жизни, потому что студенты и все мы, не только студенты, хотели подражать профессорам, успешным выпускникам, тем, кто к нам приходил, преподавал из бизнеса», — заявил Фальков.
Он также отметил важность трудоустройства студентов по виду деятельности, соответствующему направлению подготовки.
Ранее Валерий Фальков заявил, что студентам российских высших учебных заведений нужно разрешить самим выбирать формат обучения.