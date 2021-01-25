Минобрнауки предложило разрешить студентам выбирать формат обучения

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Глава Минобрнауки России Валерий Фальков считает, что студентам российских высших учебных заведений нужно разрешить самим выбирать формат обучения.
Минобрнауки предложило разрешить студентам выбирать формат обучения
  • РИА Новости

Об этом он заявил на церемонии старта российской национальной премии «Студент года — 2021», отвечая на соответствующий вопрос.

«Конечно, возможно. Надо дать возможности для выбора самому студенту, преподавателю и университету, чтобы студент, понимая преимущества онлайн-образования и традиционного образования, имел возможность пойти по одному или другому пути», — цитирует его ТАСС.

Ранее Фальков сообщил, что эпидемическая ситуация во многих российских регионах позволяет говорить о том, что студенты в скором времени вернутся к очному обучению. 

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