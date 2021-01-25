Минобрнауки предложило разрешить студентам выбирать формат обучения

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков считает, что студентам российских высших учебных заведений нужно разрешить самим выбирать формат обучения.

Об этом он заявил на церемонии старта российской национальной премии «Студент года — 2021», отвечая на соответствующий вопрос.

«Конечно, возможно. Надо дать возможности для выбора самому студенту, преподавателю и университету, чтобы студент, понимая преимущества онлайн-образования и традиционного образования, имел возможность пойти по одному или другому пути», — цитирует его ТАСС.

Ранее Фальков сообщил, что эпидемическая ситуация во многих российских регионах позволяет говорить о том, что студенты в скором времени вернутся к очному обучению.