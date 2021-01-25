Минобрнауки предложило разрешить студентам выбирать формат обучения
- РИА Новости
Об этом он заявил на церемонии старта российской национальной премии «Студент года — 2021», отвечая на соответствующий вопрос.
«Конечно, возможно. Надо дать возможности для выбора самому студенту, преподавателю и университету, чтобы студент, понимая преимущества онлайн-образования и традиционного образования, имел возможность пойти по одному или другому пути», — цитирует его ТАСС.
Ранее Фальков сообщил, что эпидемическая ситуация во многих российских регионах позволяет говорить о том, что студенты в скором времени вернутся к очному обучению.