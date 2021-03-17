Эксперт прокомментировал предложение создать ещё одну категорию льготников

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец прокомментировал предложение установить новую льготную категорию — «ликвидаторы пандемии коронавируса».

В беседе с радио «Комсомольская правда» он выразил мнение, что если сравнить пандемию COVID-19 с чернобыльской катастрофой, то можно найти общие черты.

Как отметил эксперт, многие врачи проявили героизм и отвагу, рисковали жизнью.

«Они достойны какого-то вознаграждения и каких-то льгот», — сказал Зубец.

Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением установить новую льготную категорию.

В середине января член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый предложил ввести льготы для социальных работников за работу во время пандемии. Своим мнением он поделился в эфире НСН. По мнению Круглого, в дополнительных льготах, помимо медиков, нуждаются и соцработники, условия труда которых приближены к работе медработников в «красной зоне».