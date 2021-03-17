Главврач Павлово-Посадской ЦРБ рассказала о работе по борьбе с COVID-19

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Главврач Павлово-Посадской центральной районной больницы Марина Мягченкова рассказала о работе по борьбе с COVID-19.
Главврач Павлово-Посадской ЦРБ рассказала о работе по борьбе с COVID-19
  • РИА Новости

«В марте, когда мы впервые столкнулись с COVID-19, пациентов приходилось размещать в боксах инфекционного отделения. Потом интенсивность болезни стала нарастать, и власти Московской области приняли решение о перепрофилировании отдельных корпусов и даже целых больниц именно под борьбу с коронавирусом», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По её словам, больница была одной из первых, кто открыл круглосуточный амбулаторный компьютерный центр.

Как отметила Мягченкова, весной и осенью нагрузка была огромная.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.

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