Врач дал советы по укреплению иммунитета весной

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Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев дал советы по укреплению иммунитета весной.
Врач дал советы по укреплению иммунитета весной
  • Pixabay

«Прежде всего скажу про пресловутый витамин D, потому что на излёте зимы он у людей, как правило, находится в наинизшей точке», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, нужно побольше бывать на солнце, высыпаться, полноценно питаться и заниматься физкультурой.

«Рецепты стары, как мир, но это работает. Если человек высыпается, хорошо питается, не имеет избытка веса, у него нормальный уровень витамина D, с иммунитетом всё будет хорошо и дополнительно подстёгивать его не надо», — отметил Хухрев.

Ранее врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Inforeactor рассказал, как не заболеть весной.

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