В Кремле оценили действия Роскомнадзора в отношении Twitter

Деятельность Роскомнадзора в отношении Twitter направлена на принуждение к соблюдению российских законов, а не против этой социальной сети. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это надзорное ведомство, оно действует в строгом соответствии с законом России. Это ведомство не ведёт деятельность против Twitter и не может этого делать», — сказал Песков.

По его словам, действия Роскомнадзора направлены на соблюдение российского законодательства и на принуждение компаний к выполнению российских законов в случае, «если они от этого демонстративно отказываются».

«Невозможно представить, чтобы компания в IT-сфере, вне зависимости от её масштабов, действовала в нарушение действующих законов России. Это требует одинаковых действий в возвращении законности в их деятельности», — добавил Песков.

Ранее Роскомнадзор пригрозил заблокировать Twitter на территории России через месяц, если социальная сеть не удалит запрещённую информацию.

10 марта Роскомнадзор начал замедлять скорость работы Twitter на всех мобильных гаджетах и 50% стационарных устройств. Как пояснили в ведомстве, это связано с систематическим нарушением компанией законов, касающихся размещения запрещённого контента. Соцсеть уведомили о возможности полной блокировки в случае игнорирования требований.

12 марта в Роскомнадзоре заявили, что претензии к Twitter остаются без ответа.